Моуринью высказался о месте "Тоттенхэма" в турнирной таблице АПЛ

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Моуринью высказался о месте "Тоттенхэма" в турнирной таблице АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что его команда заслуживает высокое место в турнирной таблице АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы знаем, чего заслуживаем. Команда не должна занимает место в второй половине таблицы. Седьмое и восьмое место - не наша позиция. Мы знаем, где должны быть, и верим, что в конце сезона будем там", - сказал Моуринью.

После 16 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 23 балла.

15 декабря "шпоры" встретятся с "Вулверхэмптоном" в рамках 16-го тура АПЛ. Начало - в 17:00 (мск).

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