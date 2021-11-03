Моуринью высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"

Теги жозе моуриньютоттенхэмантонио контенуну эшпириту санту

Моуринью высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о смене тренера в стане "Тоттенхэма", где он ранее работал. Напомним, что "шпоры" сменили Нуну Эшпириту Санту на Антонио Конте.

"Я думаю, что Конте – хороший тренер, но Нуну – очень хороший тренер. Он делал фантастическую работу в "Вулверхэмптоне" 4-5 лет. а не год иди несколько месяцев. Сейчас у "Тоттенхэма" есть очень хороший тренер, но он был у них и при Нуну", – сказал португальский специалист для Sky Italia.

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