Моуринью высказался о пенальти в матче с "Эвертоном"

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Моуринью высказался о пенальти в матче с "Эвертоном"Фото: AFP

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о назначенном пенальти в пользу "Эвертона" (2:2).

"Без комментариев. За столько лет с таким опытом в этот момент я просто смеюсь. Моя команда обычно не так много жалуется. Нормально отношусь к тому, что футболисты "Тоттенхэма" не жаловались. Работа сделана, и арбитр принял решение.

ВАР трудно принять решение и пойти против вердикта арбитра. Против того же судьи в игре против "Арсенала" мы жаловались на пенальти - и вот опять. Футболисты, наверное, чувствовали то же, что и я", - приводит слова Моуринью ВВС.

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