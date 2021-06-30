Моуринью высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2020
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах сборной Англии на чемпионате Европы.
"Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах.
Однако необходимо уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.
Я всегда говорю: "я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах". Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре.
Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны, определенно должны", – сказал Моуринью.
Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Англия сыграет со сборной Украины. В случае победы команда "трех львов" встретится в полуфинале с победителем пары Чехия – Дания.
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|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1