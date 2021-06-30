Моуринью высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2020

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах сборной Англии на чемпионате Европы.

"Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах.

Однако необходимо уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.

Я всегда говорю: "я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах". Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре.

Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны, определенно должны", – сказал Моуринью.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Англия сыграет со сборной Украины. В случае победы команда "трех львов" встретится в полуфинале с победителем пары Чехия – Дания.

Также не пропустите: "Ливерпуль" не стал выкупать Кабака. | http://soccernews.ru