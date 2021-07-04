Моуринью высказался о полуфинале Евро-2020 Италия - Испания

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о предстоящем полуфинале Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

"Страна очень связана со сборной. Сейчас я нахожусь на карантине в Риме, на тренировочной базе клуба, однако даже отсюда я чувствую, что все не только взволнованы, но и очень хорошо относятся к команде. Они не просто хорошо выступили на Евро, они хорошо выступали и раньше. Смесь молодости и опыта в команде идеальная, у них есть ноу-хау, они очень хорошо защищаются. Бонуччи и Кьеллини могут играть с закрытыми глазами, они действуют рядом уже кучу лет. Манчини окружен друзьями с невероятным опытом и ноу-хау. Виалли - лучший, Ориали, Ломбардо, все эти ребята создают очень хорошую атмосферу.

Я не говорю, что Италия на 100 процентов в финале. Я очень уважаю Испанию, однако не думаю, что они так же сильны, как Италия. Однако у них есть талант, у них есть определенный стиль игры: когда игра идет в том направлении, в котором они хотят, испанцы способны доставить проблемы сопернику. Это похоже на повторение финала чемпионата Европы, когда Испания полностью переиграла Италию. Тогда все ожидали, что Италия победит", - приводит слова Моуринью Talk Sport.

Поединок между Италией и Испанией состоится 6 июля.

Читайте также: Италия установила рекорд чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru