Моуринью высказался о полуфинале Евро-2020 Италия - Испания
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о предстоящем полуфинале Евро-2020 между сборными Италии и Испании.
"Страна очень связана со сборной. Сейчас я нахожусь на карантине в Риме, на тренировочной базе клуба, однако даже отсюда я чувствую, что все не только взволнованы, но и очень хорошо относятся к команде. Они не просто хорошо выступили на Евро, они хорошо выступали и раньше. Смесь молодости и опыта в команде идеальная, у них есть ноу-хау, они очень хорошо защищаются. Бонуччи и Кьеллини могут играть с закрытыми глазами, они действуют рядом уже кучу лет. Манчини окружен друзьями с невероятным опытом и ноу-хау. Виалли - лучший, Ориали, Ломбардо, все эти ребята создают очень хорошую атмосферу.
Я не говорю, что Италия на 100 процентов в финале. Я очень уважаю Испанию, однако не думаю, что они так же сильны, как Италия. Однако у них есть талант, у них есть определенный стиль игры: когда игра идет в том направлении, в котором они хотят, испанцы способны доставить проблемы сопернику. Это похоже на повторение финала чемпионата Европы, когда Испания полностью переиграла Италию. Тогда все ожидали, что Италия победит", - приводит слова Моуринью Talk Sport.
Поединок между Италией и Испанией состоится 6 июля.
Читайте также: Италия установила рекорд чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Руни назвал лучшего игрока Евро-2020
-
Сборная Украины заработала более чем на 5 миллионов евро больше России на Евро-2020
-
Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной"
-
"Ювентус" не намерен отпускать Рабьо в клуб АПЛ
-
Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии
-
В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном уходе Бакаева
-
Моуринью высказался о полуфинале Евро-2020 Италия - Испания
-
Балотелли получил предложение из Турции
-
3
Умтити намерен пожаловаться в ФИФА, если "Барселона" разорвет с ним контракт
-
Официально: Виейра - тренер "Кристал Пэлас"
-
"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля
-
"Интер" нашёл замену Хакими в Бундеслиге
-
Семак раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ
-
"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико"
-
5
Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020
-
Терюшков подтвердил интерес "Локомотива" и ЦСКА к Лантратову
-
1
Линекер оценил игру Месси на Кубке Америки
-
Семак: "Зенит" не может приглашать сильных российских футболистов"
-
"Милан" хочет взять в аренду Иско
-
Журналист Венедиктов: "Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1