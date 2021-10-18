Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (0:1).
"Сегодня на поле была отличная "Рома". Именно это я сказал игрокам после окончания матча. Да, мы проиграли, но "Рома" играла прекрасно. Футболисты показали смелость и уверенность. Конечно, поражение есть поражение, но в контексте проекта команда растет. "Рома" заслужила победу, но вместо этого проиграла. Таков футбол", - приводит слова Моуринью Football Italia.
После восьми туров "Рома" с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17