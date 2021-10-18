Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"

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Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (0:1).

"Сегодня на поле была отличная "Рома". Именно это я сказал игрокам после окончания матча. Да, мы проиграли, но "Рома" играла прекрасно. Футболисты показали смелость и уверенность. Конечно, поражение есть поражение, но в контексте проекта команда растет. "Рома" заслужила победу, но вместо этого проиграла. Таков футбол", - приводит слова Моуринью Football Italia.

После восьми туров "Рома" с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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