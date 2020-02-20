Моуринью высказался о поражении "Тоттенхэма" от "РБ Лейпциг"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

"Ребята сделали всё, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку. В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

У "Лейпцига" было больше ресурсов. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу сложную ситуацию. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего – то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с "Лейпцигом", я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум. Мы собираемся менять игровые схемы и модели в соответствии с тем, какие игроки есть в составе. Если бы я мог, то сразу бы перенёс нас на 1 июля. Но мы должны бороться до конца", - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг", пропустив единственный гол во втором тайме с пенальти. Ответный матч между командами состоится 10 марта.

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