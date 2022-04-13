Моуринью высказался о предстоящем матче с "Буде-Глимт" в 1/4 финала ЛК
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Конференций с норвежским "Буде-Глимт".
"Победит сильнейший, а им является "Рома". Мы будем играть честно. Когда они разгромили нас в матче группового этапа, то мы с честью отреагировали на унижение. Мои помощники вовсе не взволнованы. Мы просто хотим играть", - приводит слова Моуринью Football Italia.
Матч "Рома" - "Буде-Глимт" состоится 14 апреля. В первом матче норвежский клуб на своем поле одержал победу со счетом 2:1.
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