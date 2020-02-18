Моуринью высказался о предстоящем матче с "РБ Лейпциг"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую игру с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"У "Лейпцига" есть сила, состоящая из очень хороших футболистов.
Конечно, это недавно возникший клуб без истории, однако у них есть потенциал лидировать в Бундеслиги на протяжении нескольких месяц.
Они на втором месте и борются за чемпионство. Это о многом говорит", - сказал Моуринью.
"Тоттенхэм" и "Лейпциг" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов завтра, 18 февраля, и 10 марта.
А еще: Моуринью высказался о тяжелой травме Сон Хын Мина| http://soccernews.ru
главное
-
Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
-
Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала"
-
Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру
-
Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях
-
"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро
Лента новостей
-
"Чемпионат": "Спартак" заключил контракт с Шишкиным
-
Салах и Мората - в старте на матч "Атлетико" - "Ливерпуль"
-
"Ювентус" получит за трансфер Джана в "Боруссию" 25 миллионов евро
-
Экс-журналист "Спорт-Экспресса" раскрыл зарплаты некоторых игроков "Зенита"
-
Моуринью высказался о предстоящем матче с "РБ Лейпциг"
-
Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
-
Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала"
-
Чорлука был травмирован в контрольном матче "Локомотива"
-
"Локомотив" и "Оренбург" уверенно обыграли своих соперников в контрольных матчах
-
Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру
-
1
Тренер "Цинцинати" уволился из-за того, что подпел песне, где было слово "нигер"
-
2
Холанд на тренировке сделал разворот в стиле празднования гола Роналду
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Отдам жизнь за клуб". Новичок "Реала" ярко высказался о своем переходе
-
"Локомотив" может подписать африканского полузащитника
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"
-
Хавбек "Арсенала" перебрался в загребское "Динамо"
-
Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях
-
"Ювентус" намерен продлить Кьеллини
-
"Ливерпуль" нацелился на двух игроков "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18