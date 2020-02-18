Моуринью высказался о предстоящем матче с "РБ Лейпциг"

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Моуринью высказался о предстоящем матче с "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую игру с "РБ Лейпциг" в 1/8  финала Лиги Чемпионов.

"У "Лейпцига" есть сила, состоящая из очень хороших футболистов.

Конечно, это недавно возникший клуб без истории, однако у них есть потенциал лидировать в Бундеслиги на протяжении нескольких месяц.

Они на втором месте и борются за чемпионство. Это о многом говорит", - сказал Моуринью.

"Тоттенхэм" и "Лейпциг" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов завтра, 18 февраля, и 10 марта.

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