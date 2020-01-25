Моуринью высказался о предстоящем уходе Эриксена

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о грядущем трансфере Кристиана Эриксена в "Интер".

"Я не виню клуб в этой ситуации. Просто я считаю, что такое не должно случаться 25 января. Эриксен вел себя профессионально с дня моего назначения. Однако угодить в такую ситуации 25 января неприятно", - приводит слова Моуринью BBC.

В этом сезоне Эриксен сыграл за "шпор" 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что "Интер" официально представит датчанина 27 января.

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