Моуринью высказался о предстоящей битве "Динамо" и "Спартака" в чемпионате России

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Моуринью высказался о предстоящей битве "Динамо" и "Спартака" в чемпионате России

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью высказал мнение о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак".

"Матч между "Динамо" и "Спартаком" точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта. Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки" в Химках, и начнется в 19:00 мск.

После 18 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" находится на 10-й позиции.

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