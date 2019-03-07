Моуринью высказался о предстоящей битве "Динамо" и "Спартака" в чемпионате России
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью высказал мнение о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак".
"Матч между "Динамо" и "Спартаком" точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния", - приводят слова Моуринью российские СМИ.
Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта. Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки" в Химках, и начнется в 19:00 мск.
После 18 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" находится на 10-й позиции.
Не пропустите: Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"
-
Угрозы смерти, антисемитизм и унижения. Как Аврам Грант стал самым недооценённым тренером "Челси"
-
Определились полуфиналисты Кубка России
-
"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России
-
Моуринью рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
-
Моуринью высказался о скандальном пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан дал ответ "Реалу"
-
1
Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт
-
Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале
-
Игрок ПСЖ побывал в ночном клубе после вылета команды из Лиги чемпионов
-
1
"Милан" нацелился на игрока "Барселоны"
-
"Реал" потерял из-за травм еще двух основных игроков
-
Один из лидеров "Баварии" пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Моуринью высказался о предстоящей битве "Динамо" и "Спартака" в чемпионате России
-
УЕФА огласил наказание для Симеоне за его жест в матче с "Ювентусом"
-
Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО
-
Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-президент "Реала" подверг серьезной критике нынешнего главу клуба
-
1
Аллегри может покинуть "Ювентус": названа причина
-
"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11