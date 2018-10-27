Моуринью высказался о проблемах Алексиса Санчеса

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Моуринью высказался о проблемах Алексиса Санчеса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о проблемах форварда своей команды Алексиса Санчеса.

"Его нынешняя форма обсуловлена травмами. Сейчас ему нужно подтянуть физику. Что касается прошлого сезона, то давайте не будем забывать, что он к нам присоединился в январе. Менять команду среди сезона - это всегда непросто для футболиста" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

29-летний Санчес перебрался в "МЮ" прошлой зимой в обмен на Генриха Мхитаряна, в его активе 26 матчей, 4 гола и 6 результативных передач.  

При этом чилиец недоволен своим положением на "Олд Траффорд" и в ближайшее трансферное окно хотел бы уйти в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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