Моуринью высказался о проблемах Алексиса Санчеса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о проблемах форварда своей команды Алексиса Санчеса.

"Его нынешняя форма обсуловлена травмами. Сейчас ему нужно подтянуть физику. Что касается прошлого сезона, то давайте не будем забывать, что он к нам присоединился в январе. Менять команду среди сезона - это всегда непросто для футболиста" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

29-летний Санчес перебрался в "МЮ" прошлой зимой в обмен на Генриха Мхитаряна, в его активе 26 матчей, 4 гола и 6 результативных передач.

При этом чилиец недоволен своим положением на "Олд Траффорд" и в ближайшее трансферное окно хотел бы уйти в ПСЖ. | http://soccernews.ru