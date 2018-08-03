Моуринью высказался о работе "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен тем, как клуб работает на трансферном рынке.

"Я бы хотел, чтобы клуб купил еще двух игроков, хотя я сомневаюсь, что они появятся в команде. Я передал руководству список из пяти футболистов, которые мне интересны. Надеюсь, что мы подпишем хотя бы одного. Если же этого не произойдет, то мы будем верить в имеющихся игроков и сражаться", - приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть в "МЮ" полузащитников "Реала" Тони Крооса и Гарета Бэйла.

Напомним, что этим летом манкунианцы уже купили игроков почти на 83 милллиона евро - полузащитника Фреда (59 млн), защитника Диогу Далота (22) и вратаря Ли Гранта (1,7).

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