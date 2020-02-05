Моуринью высказался о решении Клоппа выставить молодежный состав на переигровку Кубка Англии

Теги жозе моуриньюливерпультоттенхэмюрген клопп

Моуринью высказался о решении Клоппа выставить молодежный состав на переигровку Кубка Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал решение наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа на переигровку матче 4-го раунда Кубка Англии с "Шрусбери" (1:0) выставить молодежный состав.

"Клопп это Клопп. Он делает то, что хочет. Он делает то, чего он него ждут и что позволяют. Он делает то, что захочет, неважно разрешено это правилами или нет", - сказал Моуринью.

Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

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