Моуринью высказался о решении Клоппа выставить молодежный состав на переигровку Кубка Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал решение наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа на переигровку матче 4-го раунда Кубка Англии с "Шрусбери" (1:0) выставить молодежный состав.

"Клопп это Клопп. Он делает то, что хочет. Он делает то, чего он него ждут и что позволяют. Он делает то, что захочет, неважно разрешено это правилами или нет", - сказал Моуринью.

Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

А еще: "Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте| http://soccernews.ru