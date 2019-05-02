Моуринью высказался о результате первого матча между "Барселоной" и "Ливерпулем"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал первую полуфинальную игру между "Барселоной" и "Ливерпулем" (3:0).
"Не хотелось бы говорить, что это провал. Однако если бы "Ливерпуль" забил бы хоть один гол, то в ответном матче мы увидели бы настоящую битву. Но 0:3 - серьезный результат. Думаю, в этом противостоянии все решено", - приводит слова Моуринью RT.
Напомним, что ответная игра на "Энфилде" состоится 7 мая.
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