Моуринью высказался о системе видеоповторов на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пообщался с журналистами после финального матча ЧМ-2018 на тему использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на турнире.

"Благодаря использованию системы VAR было принято много правильных судейских решений во время мундиаля. Её необходимо использовать в нужных моментах и обстоятельствах. Матч между Францией и Хорватией был отличным противостоянием, достойным финала. Лично мне хотелось бы, чтобы второй тайм начинался со счёта 1:1", - сказал он. | soccernews.ru