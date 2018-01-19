Моуринью высказался о ситуации с обменом Санчеса на Мхитаряна
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о ситуации с обменом полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна на форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.
"Нет смысла отрицать наличие переговоров. Тем более, тренер "Арсенала" уже открыто заявил об этом. Но сделка не оформлена. На текущий момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок "Арсенала". Я не знаю, что задерживает трансфер. Моя роль заключается только в том, что я называю причину, почему мне нравится игрок. И не более того" - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что сделка между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" задерживается, так как "канониры" не согласны на чистый обмен Санчеса на Мхитаряна.
Не пропустите: Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала". | http://soccernews.ru
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