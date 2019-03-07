Моуринью высказался о скандальном пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"



Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что арбитр Дамир Скамина поступил верно, назначив пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (3:1).

"Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система ВАР пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьезное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально все обсудили и в итоге вынесли вердикт", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что 11-метровый был назначен в компенсированное время после того, как мяч попал в руку защитнику ПСЖ Преснелу Кимпембе.

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