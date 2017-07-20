Моуринью высказался о современном трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о тенденциях современного трансферного рынка в футболе.

"Честно говоря, трансферные суммы меня не удивляют. Я говорил, что у клубов большая финансовая мощь, позволяющая им говорить "нет". Или ты платишь, что мы требуем, или ты этого не получишь. Странность в том, что я всегда работал в командах, которые могли заплатить большие деньги за топ-игроков. Сейчас же все платят большие суммы за просто хороших игроков. А между просто хорошими игроками и топ-игроками есть разница. Это сумасшедшие цены для обычных игроков" - цитирует Моуринью AS.

Напомним, что этим летом "Манчестер Юнайтед" купил уже двух игроков - защитника Виктора Линделефа (35 миллионов евро) и нападающего Ромелу Лукаку (84,7 миллиона евро).

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