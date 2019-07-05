Моуринью высказался о своём будущем

Известный португальский тренер Жозе Моуринью сделал короткое заявление о своём будущем.

"Моё будущее связано с футболом, и только высокого уровня. Возможно, в Серии А", - цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

В течение карьеры 56-летний наставник работал в таких клубах, как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". В его активе 25 выигранных трофеев.

Моуринью остаётся без команды с декабря прошлого года.

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