Моуринью высказался о своем будущем
Фото: Твиттер @brfootball
Экс-тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился информацией о своей дальнейшей карьере.
"Пока у меня нет планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы поработать над ошибками, все проанализировать.
Я подожду подходящий момент для возвращения. Подожду не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Возможно, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Напомним, что португалец в апреле был уволен с поста тренера "Тоттенхэма", который он занимал с ноября 2019 года.
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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