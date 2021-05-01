Моуринью высказался о своем будущем

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Моуринью высказался о своем будущем Фото: Твиттер @brfootball

Экс-тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился информацией о своей дальнейшей карьере.

"Пока у меня нет планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы поработать над ошибками, все проанализировать.

Я подожду подходящий момент для возвращения. Подожду не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Возможно, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что португалец в апреле был уволен с поста тренера "Тоттенхэма", который он занимал с ноября 2019 года.

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