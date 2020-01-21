Моуринью высказался о своем конфликте с защитником "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что у него не было никакого конфликта с защитником лондонского клуба Дэнни Роузом.
"Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о "напряжении в воздухе", но у меня нет никаких проблем с Роузом", - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что тренер и футболист поссорились в ходе тренировки в минувшее воскресенье. Инициатором перепалки стал английский фулбек, который остался недоволен своим неучастием в субботнем матче с "Уотфордом".
В нынешнем сезоне 29-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.
Не пропустите: Моуринью хочет купить форварда "Реала" Йовича. | http://soccernews.ru
главное
-
Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020
-
"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года
-
Стала известна сумма компенсации, которую получил Ананидзе за расторжение контракта со "Спартаком"
-
Кокорин летом станет свободным агентом
Лента новостей
-
Гризманн основал киберспортивную организацию
-
Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина
-
"Нант" выпустил эксклюзивную форму в память о погибшем Эмилиано Сале
-
Моуринью высказался о своем конфликте с защитником "Тоттенхэма"
-
"Ньюкасл" арендовал хавбека сборной Алжира
-
Сетьен попросил "Барселону" купить игрока сборной Испании
-
"Динамо" опубликовало видеообзор крупной победы в матче с "Заглембе"
-
Семак прокомментировал информацию об уходе Кокорина
-
Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи"
-
"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса
-
Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
Кокорин может остаться в "Зените"
-
"Ливерпуль" определился с ценой на Шакири. Игрок может уйти летом
-
"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020
-
"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года
-
"Бавария" согласовала трансфер защитника "Реала"
-
В окружении Кокорина высказались о переходе форварда в "Сочи"
-
ПСЖ снизил цену на Кавани
-
Twitter Евро-2020 потроллил Кокорина, который перешел в "Сочи"
-
"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17