Моуринью высказался о своем конфликте с защитником "Тоттенхэма"

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Моуринью высказался о своем конфликте с защитником "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что у него не было никакого конфликта с защитником лондонского клуба Дэнни Роузом.

"Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о "напряжении в воздухе", но у меня нет никаких проблем с Роузом", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что тренер и футболист поссорились в ходе тренировки в минувшее воскресенье. Инициатором перепалки стал английский фулбек, который остался недоволен своим неучастием в субботнем матче с "Уотфордом".

В нынешнем сезоне 29-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

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