Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале"

Теги реал мадриджозе моуриньюсантьяго солари

Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале"

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможном возвращении в мадридский "Реал". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент команду возглавляет Сантьяго Солари.

"Я горжусь тем, что в "Реале" ждут моего возвращения, но у них есть тренер. Слухи - обычное дело. Когда команда выигрывает, я радуюсь, но когда они проигрывают, я очень огорчаюсь. Однако с "Реалом" я не контактировал", - сказал Моуринью.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Вместе с ним команды выиграла чемпионат Испании, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

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