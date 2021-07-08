Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о своей работе в "Манчестер Юнайтед" и о том, как он изменился за последние 10 лет.

"Я тренер "Ромы", не хочу быть кем-то другим. Здесь много дел, я занимаюсь этим 24 часа в сутки, кроме нескольких часов, когда мне нужно спать.

Сейчас у меня больше опыта, поэтому я крепче эмоционально, но я всегда буду защищать свой клуб.

В "Манчестер Юнайтед" я выиграл три трофея, и это восприняли как катастрофу. В "Тоттенхэме" я дошел до финала Кубка, в котором мне не дали принять участие, и это восприняли как катастрофу.

То, что в моем случае считается катастрофой, для остальных считается большим успехом", – сказал португальский специалист.

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