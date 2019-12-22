Моуринью высказался о трансферных планах "Тоттенхэма" в январе



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что он не ждет крупных трансферов в январе.

"Я получил от клуба то, что хотел. Поэтому сейчас я расслаблен. Я знаю, что меня спросят о словах президента, который заявил, что в зимнее трансферное окно крупные покупки исключены. Меня это не огорчает, так как мы с ним обсуждали это изначально. От меня ничего не скрывалось.

Так что мне не нужны 300 миллионов на трансферы зимой. Я не нуждаюсь в новых игроках", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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