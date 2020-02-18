Моуринью высказался о тяжелой травме Сон Хын Мина

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Моуринью высказался о тяжелой травме Сон Хын Мина

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал травму корейского нападающего Сон Хын Мина, который может пропустить около двух недель из-за перелома руки.

"Я не рассчитываю, что Сон выйдет на поле до конца сезона. Наш пресс-атташе более оптимистичен и считает, что Сон успеет принять участие в 1-2 матчах. Надеюсь, что он прав, но я в это не верю", - приводит слова Моуринью Football Daily.

В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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