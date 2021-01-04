Моуринью высказался о важности Кубка Лиги

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ответил на вопросы перед игрой с "Брентфордом" в полуфинале Кубка лиги.

"Считаю ли я эту встречу самой важной? Да, вполне. Мы уже столько лет не брали трофеи, что любой шанс рассматриваем как последний. Это действительно будет важный матч.

Да и вообще полуфинал - это очень серьезно. Только финал будет волновать сильнее. Нужно ценить каждый турнир.

У нас есть шанс, через 2 матча получить трофей. Первый за 10 лет", – приводит слова Моуринью журналист Чарли Экклзшера.