Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о слухах, что вингер "Реала" Гарет Бэйл перейдет в лондонский клуб.

"Я не говорю о возможных вещах. Бэйл - игрок "Реала". Общаться с агентами - не моя работа, я не хочу это комментировать.

Когда я работал в "Реале", я хотел подписать Бэйла, но тогда это было невозможно. Однако президент клуба последовал моему совету и к сезону, когда я ушел, подписал его", - цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу валлийца. Сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.

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