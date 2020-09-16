Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла

Теги реал мадриджозе моуриньюгарет бэйлтрансферытоттенхэм

Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о слухах, что вингер "Реала" Гарет Бэйл перейдет в лондонский клуб.

"Я не говорю о возможных вещах. Бэйл - игрок "Реала". Общаться с агентами - не моя работа, я не хочу это комментировать.

Когда я работал в "Реале", я хотел подписать Бэйла, но тогда это было невозможно. Однако президент клуба последовал моему совету и к сезону, когда я ушел, подписал его", - цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу валлийца. Сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.

Не пропустите: "Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"

Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов