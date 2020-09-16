Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о слухах, что вингер "Реала" Гарет Бэйл перейдет в лондонский клуб.
"Я не говорю о возможных вещах. Бэйл - игрок "Реала". Общаться с агентами - не моя работа, я не хочу это комментировать.
Когда я работал в "Реале", я хотел подписать Бэйла, но тогда это было невозможно. Однако президент клуба последовал моему совету и к сезону, когда я ушел, подписал его", - цитирует Моуринью Goal.
Ранее сообщалось, что "Реал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу валлийца. Сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.
Не пропустите: "Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма" | http://soccernews.ru
главное
-
Малафеев признался, что скучает по работе в "Зените"
-
СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины
-
"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона
Лента новостей
-
Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"
-
"Интер" купил 19-летнего швейцарского форварда
-
Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла
-
Винисиус: "В моем возрасте только Касильяс и Рауль отыграли за "Реал" больше матчей, чем я"
-
ЦСКА и "Локомотив" разгромили своих соперников в молодежном первенстве
-
Агент: "Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде"
-
"Это слухи". Газизов высказался о возможном переходе Айртона в "Сантос"
-
"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче группового раунда Кубка России
-
Гендиректор "Зенита" оценил результаты клуба в нынешнем сезоне
-
Малафеев признался, что скучает по работе в "Зените"
-
Новичок ЦСКА Эджуке поделился воспоминаниями о поездке в "Ливерпуль"
-
"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Дестом
-
Фанат "Зенита" оштрафован за оскорбительный баннер в адрес Федуна
-
Голкипер Мартинес перешел из "Арсенала" в "Астон Виллу"
-
СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"
-
Болельщики "Баварии" выбрали лучшего футболиста прошлого сезона
-
Сын Семака: "В детстве я считал отца предателем"
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде
-
Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18