Моуринью высказался о возможном уходе Алли из "Тоттенхэма"

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Моуринью высказался о возможном уходе Алли из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о будущем в лондонском клубе полузащитника Деле Алли.

"Мне надоели вопросы о Деле Алли. 99 процентов ответственности лежит на игроках, а на мне - только один процент. У меня нет проблем с Алли. Он может сыграть со "Шкендией". Когда в команде есть конкуренция, футболисты должны проявлять себя", - приводит слова Моуринью BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Алли может перейти в ПСЖ.

24-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 223 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 55 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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