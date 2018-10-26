Моуринью высказался о возможном возвращении Ибрагимомовича

Теги манчестер юнайтедлос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Моуринью высказался о возможном возвращении Ибрагимомовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил вероятность возвращении в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Нет, нет", – приводит слова Моуринью Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может арендовать 37-летнего Ибрагимовича на время перерыва в чемпионате МЛС.

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