Моуринью высказался о возможной работе в "Роме"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он ведет переговоры с "Ромой".

"Каждый клуб, который интересуется мной, верит, что я могу быть подходящим для него вариантом. Я горжусь этим. Рано или поздно я возглавлю один из клубов, но я не из тех, кто обсуждает ход переговоров", - цитирует Моуринью beIN Sports.

Напомним, что последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в прошлом году. Ранее сообщалось, что португальцем также интересуется "Селтик".

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