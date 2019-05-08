Моуринью высказался о возможной работе в "Роме"
Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он ведет переговоры с "Ромой".
"Каждый клуб, который интересуется мной, верит, что я могу быть подходящим для него вариантом. Я горжусь этим. Рано или поздно я возглавлю один из клубов, но я не из тех, кто обсуждает ход переговоров", - цитирует Моуринью beIN Sports.
Напомним, что последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в прошлом году. Ранее сообщалось, что португальцем также интересуется "Селтик".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15