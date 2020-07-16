Моуринью высказался о значимости Кейна для "Тоттенхэма"

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Моуринью высказался о значимости Кейна для "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметил важную роль форварда Харри Кейна для своей команды.

"Он невероятен. Харри понимает свою значимость для команды. После столь тяжёлого восстановления от травмы он играет без замен каждые три дня и полностью выкладывается на поле", - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что 26-летний нападающий оформил дубль во вчерашнем матче против "Ньюкасла" (3:1).

Всего в текущем сезоне Кейн провёл за "Тоттенхэм" 32 игры, забил 21 гол и сделал 2 ассиста.

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