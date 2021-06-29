Моуринью высказался об игре Модрича в матче с Испанией

Теги чемпионат европыреал мадриджозе моуриньюлука модрич

Моуринью высказался об игре Модрича в матче с ИспаниейФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью оценил игру хавбека мадридского "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича в матче со сборной Испании в 1/8 финала Евро-2020 (3:5).

"Вчера, когда Модрич покинул стадион после матча, ему аплодировали не только хорватские болельщики, но и весь стадион — даже испанские фанаты. Он тот футболист, которого все уважают", — приводит слова Моуринью talkSPORT.

В прошедшем сезоне Модрич сыграл 35 матчей за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил 5 голов.

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