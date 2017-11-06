Моуринью высказался об отставании от "Манчестер Сити"

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Моуринью высказался об отставании от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об отставании от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что по итогам 11 туров "горожане" опережают "красных дьяволов" на восемь очков.

"Мы расстроены, но в АПЛ есть 18 команд, которые грустят ещё больше. Восемь очков отставания в Премьер-лиге - это не то же самое, что 8 очков в чемпионате Португалии, Испании или Германии. Нам предстоит ещё много матчей" - цитирует португальского специалиста ESPN.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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