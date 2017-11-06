Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об отставании от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что по итогам 11 туров "горожане" опережают "красных дьяволов" на восемь очков.

"Мы расстроены, но в АПЛ есть 18 команд, которые грустят ещё больше. Восемь очков отставания в Премьер-лиге - это не то же самое, что 8 очков в чемпионате Португалии, Испании или Германии. Нам предстоит ещё много матчей" - цитирует португальского специалиста ESPN.

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