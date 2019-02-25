Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити"

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Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити".

"Это команда, знающая всё. Футболисты обучены мельчайшим нюансам игры. Они показывают свой ум и огромный опыт. Игроки "Сити" окружают судью группами по три или четыре человека, чтобы повлиять на его решение и добиться наказания для соперника. Эта команда играет в футбол так же здорово, как и использует мелкие детали в матче, которые в итоге играют важную роль", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что вчера "Манчестер Сити" выиграл Кубок Лиги. В финале турнира "горожане" в серии пенальти одолели "Челси".

Главным тренером команды с 2016 года является испанец Хосеп Гвардиола.

Не пропустите: Гвардиола догнал Моуринью по числу завоеванных трофеев. | http://soccernews.ru

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