Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити".

"Это команда, знающая всё. Футболисты обучены мельчайшим нюансам игры. Они показывают свой ум и огромный опыт. Игроки "Сити" окружают судью группами по три или четыре человека, чтобы повлиять на его решение и добиться наказания для соперника. Эта команда играет в футбол так же здорово, как и использует мелкие детали в матче, которые в итоге играют важную роль", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что вчера "Манчестер Сити" выиграл Кубок Лиги. В финале турнира "горожане" в серии пенальти одолели "Челси".

Главным тренером команды с 2016 года является испанец Хосеп Гвардиола.

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