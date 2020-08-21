Моуринью высказался об успешном выступлении ПСЖ в Лиге Чемпионов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мыслями о том, что ПСЖ имеет шанс впервые в истории выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, что в финале турнира, запланированном на воскресенье, парижане сразятся с "Баварией".

"Они впервые попали в подобную ситуацию и теперь их мечта - взять трофей. Хотя я считаю провалом то, что ПСЖ до сих пор не побеждал в ЛЧ, хотя вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков просто невероятен", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Стоит отметить, что сам португалец дважды выигрывал Лигу Чемпионов - с "Порту" и "Интером".

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