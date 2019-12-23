Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе. Об этом сообщает BBC.

"Мне всегда жаль, когда происходит подобное. Я поддержу каждое решение властей.

Обществу нужна помощь. Футбол - это микрообщество. Обществу нужна помощь. Футбол и общество нуждаются в помощи", - сказал Моуринью.

Напомним, во время вчерашнего матче 18-го тура АПЛ "Челси" - "Тоттенхэм" (2:0) защитник лондонцев Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям. Из-за этого игру пришлось остановить.

А еще: Заголовка "Моуринью проиграл бывшей команде" недостаточно, чтобы описать все аспекты встречи "Тоттенхэма" и "Челси". И вот почему!| http://soccernews.ru