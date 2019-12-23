Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе. Об этом сообщает BBC.
"Мне всегда жаль, когда происходит подобное. Я поддержу каждое решение властей.
Обществу нужна помощь. Футбол - это микрообщество. Обществу нужна помощь. Футбол и общество нуждаются в помощи", - сказал Моуринью.
Напомним, во время вчерашнего матче 18-го тура АПЛ "Челси" - "Тоттенхэм" (2:0) защитник лондонцев Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям. Из-за этого игру пришлось остановить.
А еще: Заголовка "Моуринью проиграл бывшей команде" недостаточно, чтобы описать все аспекты встречи "Тоттенхэма" и "Челси". И вот почему!| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА
-
Матч имени вратарей: "Реал" провел одну из лучших встреч в сезоне, но не смог забить "Атлетику" в рамках 18 тура Ла Лиги
-
УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе
-
СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"
-
Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"
-
Рамос рассказал о планах "Реала" на 2020 год
-
Нойер высказался относительно своего будущего в "Баварии"
-
"Леганес" продлил контракт с 22-летним нападающим
-
Компани высказался о том, может ли сменить Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Гуаите
-
Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с клубом
-
Лукаку рассказал, почему решил продолжить карьеру в Серии А
-
Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"
-
1
"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года
-
РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне
-
1
Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"
-
"Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии
-
"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком
-
Куртуа высказался о низкой результативности "Реала" в последних матчах
-
3
Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12