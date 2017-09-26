Моуринью высоко отозвался о ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Я играл против ЦСКА с "Челси", "Интером", "Реалом". Думаю, что нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался" - цитирует Моуринью официальный твиттер армейцев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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