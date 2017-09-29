Моуринью вызвали в суд

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Моуринью вызвали в суд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получил повестку в суд, сообщает FourFourTwo.

По информации ресурса, 3 ноября в Испании пройдет слушание дела португальского специалиста о неуплате налогов.

Моуринью через своего агента заявил, что всегда выполняет свои финансовые обязательства.

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