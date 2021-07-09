Моуринью: "Я бы нокаутировал Роналду, если бы играл в центре обороны"

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о своих отношениях с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду не стоит меня бояться, потому что я не играю в центре обороны. А если бы играл, то, конечно, нокаутировал бы его. Но сейчас у меня нет для этого качеств. Я слишком стар", - сказал Моуринью.

Напомним, что португальцы работали вместе в мадридском "Реале" в период с 2010 по 2013 год.

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