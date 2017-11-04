Моуринью: "Я был удивлён, когда агент позвонил мне, чтобы спросить, хочу ли я Матича"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал, что его удивил звонок агента, предлагающего приобрести Неманью Матича.

"Я был удивлён, когда агент позвонил мне, чтобы спросить, хочу ли я Неманью.

Я был удивлён, но я хорошо знаю этого агента. Обычно он очень прямой и объективный, он не тратит время даром, он не старается заставить людей интересоваться его клиентами, чтобы улучшить их ситуацию в клубах.

Обычно он очень прямолинеен, поэтому когда он сказал мне "ты можешь получить его, если хочешь", я, конечно, этого хотел", - сказал он. | http://soccernews.ru