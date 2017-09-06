Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал тот факт, что он не задерживается в клубах подолгу.

"Люди правы, когда говорят, что я часто меняю клубы. Но я не являюсь кратковременным тренером. Я готовлю клубы к успеху. Когда я ухожу, мой преемник приходит уже в топ-клуб. Если после моего ухода остается успешная команда, то это работа на долгосрочную перспективу. Можно проработать в клубе 10 или 20 лет, но после вашего ухода клуб может провалиться", - приводит слова Моуринью The Times.

Стоит отметить, что 54-летний Моуриньо ни в одном клубе не работал больше трех полноценных сезонов.

Не пропустите: Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность. | soccernews.ru