Моуринью: "Я чувствовал, что все под контролем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о матче с "Суонси" (4:0).

"В нашей игре чувствуется счастье. Я чувствовал, что все под контролем. Если бы у вас был шанс взглянуть на меня и на язык моего тела, вы могли бы это увидеть.

Мои футболисты действовали спокойно и уверенно. Они ждали момента, чтобы решить исход матча. Мартиаль усердно работает. Он уверенно играет, и его потенциал огромен" - приводит слова Моуринью ВВС.

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