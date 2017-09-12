Моуринью: "Я чувствую себя слабее без Феллаини в команде"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что бельгийский полузащитник Маруан Феллаини крайне важен для него.

"Феллаини очень важен для меня - гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Я чувствую себя слабее без Феллаини в команде. Не имеет значения, находится он на поле или сидит на скамейке запасных. Если его состояние позволит, то он выйдет на поле в матче с "Базелем". Он мне нужен", – приводит слова Моуринью Goal.com.

В этом сезоне 29-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 3 матча и забил 1 гол.

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