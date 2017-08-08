Моуринью: "Я дал "Реалу" больше, нежели любому другому моему клубу"

Теги жозе моуриньюреал мадрид

Моуринью: "Я дал "Реалу" больше, нежели любому другому моему клубу"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о своей работе в мадридском "Реале".

"Я действительно могу сказать, что я дал больше "Реалу", чем любому клубу, в котором я работал раньше. У меня остались хорошие, дружелюбные отношения с некоторыми из игроков, которые сохраняются на протяжении многих лет, но не только в "Реале". Мои проблемы в работе никогда не выходят за пределы футбола. У меня нет абсолютно никаких проблем с кем-либо, потому что я больше не работаю с ними", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича. | soccernews.ru

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