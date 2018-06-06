Моуринью: "Я думаю, сборная России выйдет из группы ЧМ со второго места"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что у сборной России есть шансы выйти в 1/8 финала ЧМ-2018.

По словам португальца, россияне займут второе место в группе А.

"Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта.

При этом он также добавил, что первое место в группе A останется за сборной Уругвая", - сказал он.

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