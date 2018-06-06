Моуринью: "Я думаю, сборная России выйдет из группы ЧМ со второго места"

Теги россияжозе моуринью

Моуринью: "Я думаю, сборная России выйдет из группы ЧМ со второго места"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что у сборной России есть шансы выйти в 1/8 финала ЧМ-2018.

По словам португальца, россияне займут второе место в группе А.

"Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта.

При этом он также добавил, что первое место в группе A останется за сборной Уругвая", - сказал он.

Не пропустите: Черчесов с юмором провел пресс-конференцию после матча с Турцией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов