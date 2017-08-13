Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"

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Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен тем, что клуб сумел купить сербского полузащитника "Челси" Неманью Матича.

"Когда я возглавил "Манчестер Юнайтед", то сразу подумал, что нам нужен игрок типа Матича. Таких игроков немного в современном футболе. Летом я узнал, что он не прочь перейти к нам. Я понимал, что он отлично нам подходит. Не только по игровым качествам, но и по отношению к делу", - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, что 29-летний Матич обошелся "красным дьяволам" в 45 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду. | http://soccernews.ru

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