Моуринью: "Я изучаю немецкий язык"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью сообщил, что он занимается изучением немецкого языка.
"Я очень скучаю по футболу. Мне не хватает работы тренера. Мне нужен адреналин.
Сейчас я изучаю немецкий язык, но лишь потому, что я его не знаю. Я могу говорить на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Не исключаю никаких вариантов", - цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 56-летний Моуринью в данный момент является безработным. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в октябре 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
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|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20