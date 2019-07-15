Моуринью: "Я изучаю немецкий язык"

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Моуринью: "Я изучаю немецкий язык"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью сообщил, что он занимается изучением немецкого языка.

"Я очень скучаю по футболу. Мне не хватает работы тренера. Мне нужен адреналин.

Сейчас я изучаю немецкий язык, но лишь потому, что я его не знаю. Я могу говорить на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Не исключаю никаких вариантов", - цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport. 

Напомним, что 56-летний Моуринью в данный момент является безработным. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в октябре 2018 года.

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