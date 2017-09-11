Моуринью: "Я не думаю, что Джонс и Байи лучше, чем Смоллинг и Линделеф"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Я не думаю, что Джонс и Байи лучше, чем Смоллинг и Линделеф"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, кто сыграет в центре защиты в матче Лиги Чемпионов с "Бенфикой".

"Я не думаю, что Джонс и Байи лучше, чем Смоллинг и Линделеф. Я думаю, что они футболисты одного уровня, просто несколько разные. Даже если бы Джонс и Байи не были отстранены, на поле бы появились Смоллинг и Линделеф. Это просто вопрос выбора. Мы играли один матч в неделю, поэтому я не видел смысла варьировать защитников" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Читайте также: Моуринью: "До моего прихода "Манчестер Юнайтед" не эволюционировал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов