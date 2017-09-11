Моуринью: "Я не думаю, что Джонс и Байи лучше, чем Смоллинг и Линделеф"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, кто сыграет в центре защиты в матче Лиги Чемпионов с "Бенфикой".

"Я не думаю, что Джонс и Байи лучше, чем Смоллинг и Линделеф. Я думаю, что они футболисты одного уровня, просто несколько разные. Даже если бы Джонс и Байи не были отстранены, на поле бы появились Смоллинг и Линделеф. Это просто вопрос выбора. Мы играли один матч в неделю, поэтому я не видел смысла варьировать защитников" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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