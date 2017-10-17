Моуринью: "Я не думаю о новом контракте с "Манчестер Юнайтед", но и уходить не собираюсь"

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Моуринью: "Я не думаю о новом контракте с "Манчестер Юнайтед", но и уходить не собираюсь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он не собирается уходить из команды.

"Я не веду переговоров с "Манчестер Юнайтед" о подписании нового соглашения. Мой контракт действует до лета 2019 года, а сейчас только октября 2017-го. Думаю, что вам тоже нечего сказать по этому поводу, так как в один день вы говорите, что я подпишу новый пятилетний контракт, а на следующий день, что я собираюсь уйти. 

Я могу сказать лишь, что не собираюсь заканчивать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Не уверен, что в современном футболе тренер может работать с одним клубом 15-20 лет. Думаю, что Венгер это последний тренер, кому это удалось. Я не думаю о новом контракте с "Манчестер Юнайтед", но и уходить не собираюсь", - сказал Моуринью в интервью  Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить ПСЖ.

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